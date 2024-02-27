POLİSAN HOLDİNG'İN CDP SU YÖNETİM SKORU B+'YA YÜKSELDİ

POLİSAN HOLDİNG CEO'SU CANTEKİN DİNÇERLER: “İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ”

Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP) 2023 derecelendirme sonuçlarında Polisan Holding'in İklim Değişikliği skoru B+ olarak açıklandı. Polisan Holding, CDP Su Güvenliği başlığında da aldığı B+ skoru ile global ortalamanın üzerine çıkarak, çevreye duyarlı yaklaşımını ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunma kararlılığını bir kez daha kanıtladı. Polisan Holding CEO'su Cantekin Dinçerler, konuyla ilgili açıklamasında “2017’den bu yana Karbon Saydamlık Projesi’ne katılıyoruz. İklim Değişikliği ve Su Güvenliği konularında performansımızı düzenli olarak raporluyoruz. Geçen yıl B- olan su yönetim skorumuzu, bu yıl B+’ya yükselttik. İklim değişikliğiyle mücadele hepimizin ortak sorumluluğu ve Polisan Holding olarak bu konuda üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirmek için çalışıyoruz” dedi.

Polisan Holding, küresel çapta şirketlerin iklim değişikliği kaynaklı risklerini ve yönetim performanslarını değerlendiren CDP (Carbon Disclosure Project) Raporu'nda önemli bir başarıya imza attı. CDP 2023 derecelendirme sonuçlarında Polisan Holding'in karbon skoru B+ olarak açıklandı. Polisan Holding, geçen yıl B- olan su yönetim skorunu da B+’ya yükseltti. Polisan aldığı B+ notuyla birlikte hem global ortalamanın üzerine çıktı hem de sektöründe ‘su konusunda koordineli aksiyon alan’ şirketler arasına adını yazdırmayı başardı.

Polisan Holding CEO'su Cantekin Dinçerler, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Polisan Holding olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu doğrultuda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 2015’ten bu yana yayınladığımız raporlarımızla ‘sürdürülebilirlik’ yaklaşımımızı ortaya koyuyoruz. Uluslararası standartlara uygun sürdürülebilirlik performansı ölçümlerimizle, paydaşlarımız için şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde faaliyet gösteriyoruz” dedi.

“Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilir olma prensibiyle çalışıyoruz”

CDP raporları, şirketlerin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği konularında sektörel, bölgesel ve global ölçekteki pozisyonu hakkında önemli bilgiler veriyor. Polisan Holding’in 2017’den bu yana İklim Değişikliği Programı’na raporlama yaptığını belirten Cantekin Dinçerler, CDP 2023 skorları hakkında şunları kaydetti: “Globalde yaklaşık 24 bin şirketin katıldığı değerlendirmede Polisan Holding'in iklim değişikliği skoru ve su güvenliği yönetim skoru B+ olarak açıklandı. İklim değişikliği değerlendirmesinde Avrupa bölgesel ortalaması ile aynı skoru aldık ve global skor olan C’nin üzerinde bir başarı sergiledik. Geçen yıl B- olan su yönetim skorumuzu ise B+’ya yükselttik ve böylece hem globalde hem Avrupa bölgeselde C olarak açıklanan skorunun üzerinde bir performans ortaya koyduk. Polisan Holding olarak, tüm çevresel ve sosyal etkilerimize odaklanarak iklim değişikliği ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu noktada hayati öneme sahip su güvenliği konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üzerimize düşen görevi yerine getirmeye ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaya kararlıyız.”