Sheidayev’in fiyatı 275 bin Avro’ymuş

Ben dahil herkese Sheidayev’in rakamının 28 milyon lira olarak açıklanmasının ardından gerçek bilgiye ulaştık ve içimiz rahatladı. Sheidayev ile bu yıl için 275 bin avro’ya anlaşılmış. Bu bilgiyi bana bizzat başkanı Engin Koyun verdi. Engin Koyun’un bana söyledikleri tabii ki aramızda kalır. Üç yıldır olduğu gibi. Her şeyi sineye çektiğim gibi. Demek ki ben bunu hak etmişim. Neyse yanlış bilgiyi gazeteye çıkmadan düzelttik. Hayatta her şey bizim için. Bu bilgiyi bize veren isimler de sosyal medyada tonla gidiyor. Herkes bunu yazıyor.”Senin kalemini sevmiyorum ama seni seviyorum” diyen Engin Koyun’u köşemde bizzat tebrik etmiş biri olarak, büyük üzüntü yaşadım ve bunu hak ettim demek ki… Allah böyle istemiş…