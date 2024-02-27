Büyükakın İzmit esnafıyla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit esnafıyla bir araya geldi. İzmit İstiklal Caddesi’nde düzenlenen kahvaltı programında yüzlerce esnafla buluşan Büyükakın, İzmit esnafının yakınlık ve samimiyetinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, Esnaf Odaları Başkanı Kadir Durmuş, esnaf dernekleri ve çok sayıda esnaf katıldı.
“AKRABALIĞA DÖNÜŞMÜŞ BİR YAKINLIK GÖRÜYORUM”
“Gününüz bereketli olsun” diyerek konuşmasına başlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Dünyadaki en kıymetli şey huzur. Ailenizle dostlarınızla huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Adeta akrabalığa dönmüş bir yakınlık samimiyet gördüm. Bir mahalle kültürü oluşmuş. Bunun yaygınlaşarak devam etmesi lazım” diye konuştu.
“RIZAYA DAYALI İLERLEYECEĞİZ”
Deprem konusunun önümüzdeki dönemde birinci öncelik olacağının altını çizen Başkan Büyükakın, “Bizim birinci önceliğimiz deprem. Bunu yapabilmek için esnafın da arkamızda durması gerekiyor. Bu konuda daha seçim sonrası daha detaylı toplantılar yapacağız. 12 ilçenin farklı durumu var. Hatta ilçe içerisinde farklı yaklaşım sergilemek gerekiyor. Acele etmeyeceğiz. Reklam göz boyama maksatlı çalışmaya ağız. Rızaya dayalı ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.
UYUM VE BİRLİK VURGUSU
Kamu yönetiminde uyum ve birliğin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, “Bunun için de uyum gerekiyor. Çok basit konulardan gerginlik oluşması hoşumuza gitmiyor. Halkın tercihine her zaman saygılıyız. Ama uyum içerisinde çalışacağımız bir ortamın oluşması yapacağımız hizmetlerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmemizi kolaylaştırıyor. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - BU KAHVALTI TOPLANTILARINDAKI MASRAFLAR BELEDIYE BASKANININ AILE MIRASINDANMI YOKSA 65 YAS USTU YOLCUYU OTOBUSE ALMAYAN AMA OTOBUSCU ESNAFINA YARATILAN UCUBE BIR SISTEM OLAN HAVUZDAN MAZOT DESTEGI ADI ALTINDA DAGITILAN PARANIN KAYNAKLARINDANMI KARSILANIYOR. BASKAN KOCAELI HALKINDA KARSILIGINIZ YANDASLARINIZLA BERABER YUZDE 40 CIVARINDA. BUNUN KARSILIGIDA VATANDASI ESNAF ODALARININ INSAFINA BIRAKTIGINIZIN KARSILIGINDA AKP NINDE KOCAELI DE BITMESININ KARSILIGI OLACAKTIR.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.