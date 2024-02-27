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TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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TFF, Süper Lig'in 29. hafta programında değişiklik yaptı mask


Trendyol Süper Lig'in 29. hafta programında gün ve saat değişiklikleri yapıldı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu sonuçları neticesinde, Trendyol Süper Lig 29. hafta programında değişiklikler yapılmıştır. Buna göre daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı duyurulan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'ye, 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacağı duyurulan İstanbulspor - Kasımpaşa maçı ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

27 Şub 2024 - 14:59 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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