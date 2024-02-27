MARMARAKAF’ta KOTO’nun standına yoğun ilgi  

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde, 15 üniversitenin paydaşlığında, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı.
YOĞUN KATILIM
Fuarın açılış törenine; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Saim Atay, Vali Seddar Yavuz, Bolu Valisi Erhan Kılıç, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Zonguldak Valisi, Osman Hacı Bektaşoğlu, Yalova Valisi Hülya Kaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
TKDK KOTO’NUN STANDINDA
2 gün sürecek olan fuarda Kocaeli Ticaret Odası’nın da aralarında bulunduğu 1071 işletme, kurum ve kuruluş stant açtı. İş insanlarının, iş arayanlarla buluştuğu KOTO İstihdam Projesi ile fuarda yer alan Kocaeli Ticaret Odası’nın standında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kocaeli Ofisi yetkilileri de görev alıyor. KOTO’nun girişimleriyle ilimizde faaliyetlerine başlayan TKDK Kocaeli Ofisi, MARMARAKAF’ta, hem hizmetlerini hem de kariyer olanaklarını tanıtıyor.
BULUT: MARMARAKAF HER YÖNÜYLE ÇOK KIYMETLİDİR
MARMARAKAF’ın iş dünyası için önemine vurgu yapan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “MARMARAKAF, bölgemiz iş insanlarının, yine bölgemizde yetişmiş ve işgücü çağına gelmiş gençlerle temas kurmasında önemli bir köprü görevi üstlenecek, günümüz iş dünyasının en öncelikli sorunlarından biri olan yetişmiş insan kaynağına ulaşma sorununa da önemli ölçüde cevap verecektir. MARMARAKAF her yönüyle çok kıymetlidir” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.