Mehmet Ali Paşa Mahallesi Muhtar adayı Doğan: “3. Kez göreve talibim”

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde bir yandan seçime girecek olan siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları ve sahadaki programları devam ederken diğer taraftan da mahallelerdeki muhtarlık yarışı dikkat çekecek hale geldi. Gerçekleştirecek seçimler kapsamında Kocaeli genelinde muhtar adayı olan isimlerin fazla oluşu bu alandaki heyecanın belediye başkanı ve meclis üyelikleri ile ilgili seçimi gölgede bırakıyor. Heyecanın üst düzeyde yaşandığı bölge olan İzmit’in Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde Muhtarlık yarışı tüm hızıyla sürüyor. Adaylığı kapsamında gazetemize ziyarette bulunan Yaşar Doğan 2. Dönemdir muhtarlık görevinin sürdüğünü belirterek konuşmasında şunları söyledi, “İlk seçimde 6 aday vardı. İkinci aday ile birinci aday arasındaki fark 600’du 2. Seçimde 3 aday yarıştık. Çok güçlü bir aday vardı. Bin oy farkla kazandık.

ULAŞILABİLİR OLACAĞIM

Vatandaşların saat kaç olursa olsun işlerini hallettik. Mehmet Ali Paşa’nın birçok sorununu hallettik. Sokakları, üst yapısı sorunları, köpek sorunu, SEDAŞ ve birçok sorunu kısmen de olsa çözdük. İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ne akıyor. Haftada 2 kere Pazar yerine akıyor vatandaşlar. Kocaeli’nin baş mahallesi Mehmet Ali Paşa’dır. 3. Kez bu göreve talibim. Muhtarlık görev sürem boyunca 7/24 ulaşılabilir olacağım. Danışma meclisleriyle sorunları birlikte çözeceğiz. Gençleri kötü alışkanlardan uzak tutup spora yönlendireceğiz. Mehmet Ali Paşa herkesin güven içinde yaşadığı bir mahalle olacak”