“Altı Üstü Komedi" adlı kabare İzmit'e geliyor

Hayatın güncel manzaralarına farklı ve eğlenceli bir pencereden bakmaya çalışan Altı Üstü Komedi'yi Mustafa Arıkoğlu yazdı.
Şaşkın iki hırsızın girdikleri bir evde başlarına gelen olayları, telefon bağımlılığının sonunda gözünü acil serviste açan sakar bir adamın hikayesini, direksiyon dersi almak isteyen saf bir kadının, kıskanç kocasıyla eğitmeni arasındaki komik sürtüşmeleri anlatan oyun üç skeçten oluşuyor.
Sözlerini Mustafa Arıkoğlu’nun yazdığı, Aras Deniz Sipahi’nin bestelediği oyunun şarkılarını ise sevilen pop müzik sanatçıları Ege ve Soner Arıca seslendirdi.
Hayatın güncel manzaralarına farklı ve eğlenceli bir pencereden bakmaya çalışan Altı Üstü Komedi'yi Mustafa Arıkoğlu yazdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.