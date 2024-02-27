Süper Lig için köprüden önceki son çıkış:ERZURUM’DA BUZ KESMEYELİM

ÇİFT İDMANA DEVAM

Kocaelispor, cumartesi günü Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılalacak. 3 haftadır galibiyet alamayan Kocaelispor, Erzurum karşısında 3 puanı arayacak. Temsilcimiz, yeniden bir galibiyet serisi yakalayıp, Süper Lig yolunda koşmak isterken, çalışmalar da önceki gün başladı. Teknik direktör Mustafa Gürsel, kendi oyun anlatışını takıma entegre etmek için çalışıyor. Skordan bağımsız iyi oyun izletmek anlayışına sahip olan Gürsel, gol atıp geri yaslanmaya alışan futbolcularımız ile yoğun mesai harcıyor. Bu hafta yine bazı günler çift idman yapılacak.

TAKIMIN BEL KEMİĞİ EKSİK

Yeşil - Siyahlılar, Erzurumspor FK maçına önemli bir eksikle çıkacak. Kocaelispor’da, takımın bel kemiklerinden olan Josep Vukovic’in kart cezası bulunuyor. Vukovic, Pendikspor'da 5, Kocaelispor'da 3 olmak üzere toplamda 8 sarı kart gördü ve bu yüzden cezalı konuma düştü. Mustafa hocanın 6 numarada kimi oynatacağ ise merak konusu oldu. Bilindiği üzere takımımızda iyi bir 6 numara mevcuttu. O isim: Yusuf Emre Gültekin. Gültekin sezon arasında Şanlıurfaspor’a kiralık olarak gönderildi. Gültekin’in, Urfa’ya gönderilmesinin yanlış bir karar olduğu bu hafta karşımıza çıktı…

ERZURUM TERS TAKIM

Cumartesi günü karşılaşacağımız Erzurumspor, Trendyol 1. Lig’in, 2. devresine çok iyi başladı. Erzurum, transfer yasağı bulunmasına rağmen çok iyi mücadele ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Bolu maçına kadar kalesinde gol dahi görmemişti. Erzurum, 2. devrede, Bandırma ile berabere kaldı, Bodrum, Şanlıurfa, Adanaspor ve Manisaspor’u yenmeyi başardı. Tamamen oturmuş ve birbirlerini çok iyi tanıyan futbolculara sahipler. İlk devrede 1-1 berabere kalmıştık. Dikkat etmek lazım, Erzurumspor FK her zaman sert deplasmandır…