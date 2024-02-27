Oğuz Ceylan: “Ayağa kalkmamız lazım”

“ÇOK POZİSYON VERDİK”

Ceylan şu şekilde konuştu: “Aslında maça iyi hazırlanmıştık. Galip geleceğimize de inanıyorduk. Kötü oynadık. Çok pozisyon verdik, dönen ikinci topları toparlayamayınca geride 1’e 1 kaldık, ister istemez pozisyon verdik. Böyle bir oyun beklemiyorduk. Hatalarımızın farkındayız. Bunların üzerine de çalışacağız. Hocamız hafta başından bu yana bizi maça iyi hazırladı. Yapamadık ancak iyi mücadele ettik, savaştık, karşılığında 1 puan aldık.

“KAYBEDİLMİŞ HİÇBİR ŞEY YOK”

Bence bu puan bizi ayağa kaldıracaktır. Ayağa kalkmamız da lazım açıkçası. Çünkü şampiyonluk yolunda ağır yaralar alıyoruz. Geçen sezon Rize’deyken 11 puan geriden gelerek şampiyon olduk. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. 10 haftada çok şeyin değişeceğine inanıyorum. Bunu sağlayacak olan da bizleriz. Elimizden geleni fazlası ile sahaya yansıtacağız. Taraftarımız, yönetimimiz, camiamız her birlikte kenetlendiğimiz zaman sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum.