Anıl Acurman kararı yine ertelendi!

CHP Başiskele Belediye Başkanı Anıl Acurman’ın adaylığı ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine düşürülmüştü. Acurman dün İl seçim kuruluna itiraz yaptı. İl seçim kurulu bugün Anıl Acurman'ın adaylığının düşürülmesini ilişkin kararı açıklaması bekleniyordu. Ancak araştırmanın devam etmesi sebebiyle kurul kararı yarına bıraktı.