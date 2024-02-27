CHP Başiskele Belediye Başkanı Anıl Acurman’ın adaylığı ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine düşürülmüştü. Acurman dün İl seçim kuruluna itiraz yaptı. İl seçim kurulu bugün Anıl Acurman'ın adaylığının düşürülmesini ilişkin kararı açıklaması bekleniyordu. Ancak araştırmanın devam etmesi sebebiyle kurul kararı yarına bıraktı.
27 Şub 2024 - 15:26- Siyaset Güncelleme:
Anıl Acurman kararı yine ertelendi!
CHP Başiskele adayı Anıl Acurman'ın adaylığının düşürülmesine Acurman il seçim kuruluna itiraz etmişti. İl seçim kurulu kararı yarına bıraktı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.