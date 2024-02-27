27 Şub 2024 - 15:26- Siyaset G:

Anıl Acurman kararı yine ertelendi!

CHP Başiskele adayı Anıl Acurman'ın adaylığının düşürülmesine Acurman il seçim kuruluna itiraz etmişti. İl seçim kurulu kararı yarına bıraktı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Anıl Acurman kararı yine ertelendi! mask

CHP Başiskele Belediye Başkanı Anıl Acurman’ın adaylığı ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz üzerine düşürülmüştü. Acurman dün İl seçim kuruluna itiraz yaptı. İl seçim kurulu bugün Anıl Acurman'ın adaylığının düşürülmesini ilişkin kararı açıklaması bekleniyordu. Ancak araştırmanın devam etmesi sebebiyle kurul kararı yarına bıraktı.
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27 Şub 2024 - 15:26 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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