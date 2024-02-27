Haydi çocuklar görelim sizi !

AÇILAN KAPI YÜZÜMÜZE KAPANMASIN

Kocaelispor 15 yıl sonra ilk defa ait olduğu yere, Süper Lig’e bu kadar çok yaklaştı. Ancak yapılan hatalar, ruhsuz oyun, kötü transferler, iyi yönetilmemek gibi problemler temsilcimizi Süper Lig’den uzaklaştırmaya başladı. Dile kolay, 15 sene… 15 sene içinde çekilmiş birçok çile… Şimdi bakıyoruz sahada ruhunu ortaya koyamayan 12 kişi. Tabİi, bilmezler Kocaelispor o 15 sene içerisinde ne cenderelerden geçti. Bilseler ve bu konuda bilinçli olsalar zaten böyle top oynamazlar… Ruhlarını ortaya koyar, tekmeye kafa uzatırlar! Ama bilmiyorlar işte, o yollardan geçmemişler…

SABIR TAŞI ÇATLIYOR

Kocaelispor taraftarı gerçekten çok sabırlıdır. Bunu tüm kalbimle söylüyorum. Amatöre kadar inmiş ve armasını satmamış bir topluluktan bahsediyorum. Yıllarca çile çekmiş, kaldırımda takımı desteklemiş bir taraftar grubuna sahibiz. O yollardan geçtik. Acısıyla tatlısıyla geride kaldı ve artık Süper Lig için mücadele ediyoruz. 15 yıl sonra aralanan bu kapı, bu şekilde ruhsuz oyun yüzünden yüzümüze kapanabilir… Hoca da değişti. Artık o yüzünüzdeki somurtuk ifadeyi atın! Maça çıkarken, “ Ben Kocaelispor’un futbolcusuyum, bu armaya layık olmalıyım!” diyerek çıkın. Futbol kültürü arşa çıkmış bir şehir burası. Burası başka hiç bir şehre, bu kulüp de başka hiç bir kulübe benzemez. Sabır taşı çatladı çatlayacak, ruhunuzu ortaya koyun, yeter!..