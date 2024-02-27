Barış Alıcı: “Özür dileriz”

İYİ PERFORMANS VEREMEDİK

Barış şu şekilde konuştu: İki takım açısından da önemi olan bir maçtı. Rakibimiz Play-Off için, biz ise direkt çıkmak için mücadele ediyoruz. Keçiörengücü maçındaki oyun için çok da söylenecek bir şey yok. Gerçekten de hiçbirimiz iyi performans veremedik. Bunun için çok üzgünüz. Camiadan, taraftarlardan, yöneticilerimizden özür dileriz. Önümüzdeki maçlarda inşallah çok güzel bir Kocaelispor izleteceğiz. Erzurum, Gençlerbirliği, Çorum virajlarımız var. Buradan hasarsız çıkmamız lazım.

HOCAMIZ İLE ÇIKIŞ YAKALAYACAĞIZ

Yeni hocamızla Keçiören maçından 1 puan aldık. Bence hocamız ile birlikte iyi bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum. Sistemin oturması biraz zaman alabilir. Bizlerin de saha içinde biraz daha sorumluluk almamız lazım. Bu haftaki Erzurum maçı itibari ile çok daha iştahlı bir Kocaelispor izleteceğimize inanıyorum, bunun da sözünü veriyorum.”

ŞANS ESERİ BİR GOLDÜ

Barış attığı gol için ise: “Şuttan çok birisi dokunur diye topu arka direğe doğru ortalamak istedim. Top, direğe çarpıp ağlara gitti. Şans eseri gerçekleşen bir goldü. Kendi adıma da takım adına da iyi oldu, 1 puanı kazandık. Belki bir nebze de bunun için olumlu bir şeyler konuşabiliriz. Belki de bu 1 puan bizi ilk ikinin içinde tutacak. Kalan tüm maçlarımızda sahaya 3 puan parolası ile çıkacağız.