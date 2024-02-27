27 Şub 2024 - 15:44- Siyaset G:

Sarıçay'a coşkulu karşılama

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Sarıçay'a coşkulu karşılama mask

31 Mart Yerel seçimleri için tüm adaylar çalışmalarını sahada sürdürüyor. Kandıra'da İYİ Parti'den belediye başkan adayı olan Semih Sarıçay'da sahadaki çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. Sarıçay, İyi Parti İlçe Başkanı Yusuf Battal ve beraberindeki meclis üyeleri adayları Kandıra'daki mahallelerde vatandaşları ziyaret ediyor. En son Çercili Mahallesi'ne giden Sarıçay ve ekibine karşı coşkulu bir karşılama yapıldı.
# semih sarıçay, İyi Parti, ilçe, 31 Mart

27 Şub 2024 - 15:44 - Siyaset

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