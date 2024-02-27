SP Büyükşehir adayı Çelik: “Herkese eşit hizmet anlayışındayız”

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde siyasi partilerin seçim çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mahalli idareler seçimleri kapsamında Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanlığı, il genelinde toplam 13 seçim bölgesinde belediye başkan adayını açıkladı. Bu süreçte partinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde yarışacağı isimde Nurettin Çelik oldu. Adaylığı kapsamında gazetemize ziyarette bulunan SP Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nurettin Çelik Kocaeli’deki tüm vatandaşları kucaklayacağını belirterek, “Kocaeli’de yaşayan 2 milyon 100 bin vatandaşımızı kucaklayacağımız bir çalışma yapacağız. En büyük sıkıntı ve problemimiz 20 yıldan bu yana devam eden bu zihniyet. Kendi düşüncesinde olan insanlara yoğunlaştı. İhaleleri onlara verdi. Bu durumda toplumumuzu kamplaştırdı. İktidarın aldığı bir oy vardır. Türkiye’de yüze 60’lık bir kesim eşit hizmet istiyor. Adil paylaşım bu adil paylaşımının kendisine düşen sorumluluğunu yerine getirmiş, haklı olan bu bireylere hakkını vermek için siyaset yapıyoruz” dedi.

FARKLI ALGILAR OLUŞTURUYORLAR

Merkezi hükümetin oluşturduğu algıya da değinen SP Büyükşehir adayı Nurettin Çelik, “Yani istiyoruz ki bu dönemde millet toptancılık yapmasın. Herkesin bir tane oyu var. O bir tane oyunu bu kez de kim hizmet edecekse ona versin. Şöyle bir algı var. Merkezi hükümetle, yerel yönetimler aynı olursa hizmetler daha farklı gelir şeklinde algı oluşturuyorlar. Bunlar insanın algısını, duygusunu belli bir alana o havuzun içerisine sokmayla alakalı duygu ve düşüncelerdir. Bugüne kadar biz direndik. O havuzda yüzmeyeceğiz, o havuzun içerisine girmeyeceğiz. Aksine onların da ufacık havuzunu genişleteceğiz bütün halkımızı Allah'ın izniyle hizmet havuzunun içine sokacağız. Buna ihtiyacımız var. Durduğumuz yeri biliyoruz. Ne yaptığımızı da biliyoruz” şeklinde konuştu.

KENTİN İMKANLARI YERLİ YERİNDE KULLANILMIYOR

Kentin trafik problemine de değinen Başkan adayı Çelik, “Kentimizin çok fazla imkânı var ancak bu imkanlar yerli yerinde kullanılmadığından dolayı sıkıntı olmuş. Bu sıkıntıyı herkes çekiyorsa AK Partililer de çekiyor. Adam 5 dakikalık yolu 25 dakikaya gidiyorsa bu sıkıntı hepimizin. Trafikte hepimize zehir. Vatandaş çalışmış bir tane araç almış ama yönetici gerekli yolu yapamamış. Ulaşım sistemi düzgün gerçekleştirememiş. Bu noktada kaynaklar verimli bir şekilde kullanmamış. Bundan dolayı hem kendisine oy vereni hem vermeyeni cezalandırıyor. Biz bunu hak etmiyoruz Bir diyoruz ki bu imkanlarla birlikte biz bu insanlara eşit paylaşım düşüncesiyle birlikte hizmet etme imkânımız var” dedi.

İNSANLARLA KONUŞMAYI SEVERİM

Herkese eşit hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını ifade eden Çelik, “Aklın yolu bir Allah nasip eder, ben belediye başkanı olduğumda büyükşehir belediye başkanı olduğumda her şeyi bildiğimi iddia etmiyorum. Ben rehber öğretmenim, insanlarla konuşmayı severim. Olumlu olumsuz tüm görüşleri dinlerin. İnsanı severim doğayı severim böyle bir atmosfer de hizmet etmek istiyorum. 5 yıllığına bir başkan seçeceğiz. Başkan olduysam reklama da ihtiyacım yok. Biz hizmetimizi yaparız vatandaş takdir ederse tekrar seçiliriz. Türkiye’de bir sorun oturan bir daha kalkmak istiyor. Aldığı oyla doğru çalıştığı düşünüyor. Şöyle temelinde baktığınız da ekonomi, yaşam kalitesi ve birçok alanda geriye gidiyoruz. Bun sorunların içerisinde yerel yöneticilerinde etkisi var. Bizde işler masa başında yapılıyor. Asfalt 10 sene gitmiyor. Biz bu algıları değişeceğiz.

HERKESE EŞİT HİZMET ANLAYIŞINDAYIZ

Saadet Partisi Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak ben bölüşmeye değil çalışmaya gelmek istiyorum, hizmet etmek istiyorum. Temel yapımız şu hizmetimizin ana taşı insandır. 1 Nisan’dan sonra benim hiçbir fikrim olmaz. Fikrimiz halktır. Bana oy vermiş vermemiş ayırt etmem. Herkese eşit hizmet anlayışındayız. Bu inanç gayret ekibimizle birlikte tüm inancımızla Kocaelili vatandaşlarımızla hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı.