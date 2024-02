Murat Kurum'dan Kocaeli sınırına Körfez Lojistik Köyleri vaadi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Şişli’de Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı'nı düzenledi. Kurum daha öncede açıkladığı projelerini “Uğraştıran Değil Ulaştıran İstanbul” adı altında detaylı bir şekilde anlattı. Kurum, programda toplu ulaşım başta olmak üzere birçok farklı projelerini de sunum eşliğinde aktardı.

Program’a Kurum’un yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti üyeleri, meclis üyeleri, STK ve muhtarlar katıldı.

“İstanbul’umuza 122,2 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazandırıyoruz”

Trafiği azaltmaya yönelik projeleri ile ilgili konuşan İBB Başkan Adayı Kurum “Avrupa Yakası’nda 88 Anadolu yakasında 34 kilometre olmak üzere İstanbul’umuza 122,2 kilometre uzunluğunda yeni tüneller kazandırıyoruz. İlk 5 yılımızda Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Büyükdere Caddesi ve sahil yoluna alternatif Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos’a uzanan tünel zincirini hayata geçirmiş olacağız. Yine Kağıthane-Bayrampaşa hattı arasında 11,5 kilometrelik tünelimizi hizmete açacağız. Anadolu yakasında 10,2 kilometrelik Yenisahra-Bostancı tünelinde ise Kadıköy’den gelip Tuzla’ya giden kardeşlerimiz yapacağımız yan yol düzenlemesiyle Bostancı Sahili’ne gidebilecekler. Bu proje ile Göztepe’den doğuya doğru, E-5 Karayolu ile Sahil Yolu arasında kesintisiz bir bağlantı yolu oluşturacağız. E-5 Karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacağız. İkinci 5 yılımızda ise 74,7 kilometrelik yeni tünel hedefimizin 50,9 kilometresini Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa’dan Büyükçekmece’ye uzanan karayolu tüneliyle sağlayacağız. Sahil yolunun Anadolu Yakası’nda alternatifi olacak 23,8 kilometrelik Harem-Çengelköy-Kavacık’ta Nakkaş tünel kavşağı ile birlikte Çengelköy kavşağından Çubukluya kadar kesintisizi ulaşımı sağlayacağız. E-5 karayoluyla TEM otoyolu ve Kuzey-Güney istikametinde iki yakada da boğaz sahil yollarını trafik çilesinden kurtaracağız. Trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan E-5, TEM ve birbirine bağlayan bağlantı yollarının yoğunluğunu azaltacağız. Sarıyer-Beşiktaş arasında vatandaşımız 12 dakika yolculuk yapacak. Beşiktaş-Beylikdüzü arası yolculuk süresi 23 dakikaya, Beşiktaş-Küçükçekmece arası 15 dakika, Harem-Kavacık arası yolculuk süresi ise da 9 dakika olacak. Avrupa ve Anadolu yakasında Altınşehir-Bahçeşehir, Tüyap-Silivri, Sultanbeyli-Kurtköy ve Göztepe-Çayırova arasında tam 260 kilometre ana yol ve yan yolumuzun düzenlemesini yapacağız. Bu da yan yollarla birlikte İstanbul’da trafik yoğunluğunu artıran sorunları çözecek 151 kavşak düzenlemesiyle birlikte 39 ilçede ve mahallelerimizde trafik yükünü azaltacak ve İstanbulluya nefes aldıracak projelerimiz olacak. Çile haline gelmiş Mahmutbey kavşağımız başta olmak üzere Kağıthane, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Ataköy, Zeytinburnu, Bakırköy, Ataşehir gibi en acil noktalarda kavşak projelerini başlatacağız. 1 Nisan’da inşa süreçlerine başlayacak, tüm köprülü kavşak ve yollarımızı 2 yıl içerisinde vatandaşımızın hizmetine açacağız” dedi.

KOCAELİ SINIRINA KÖRFEZ LOJİSTİK KÖYLERİ

Ağır vasıta trafiğini şehrin dışına alacağını aktaran Kurum sözlerine şöyle devam etti: “Şehrimizin trafiğini rahatlatacak 2 büyük hamlemiz daha olacak. Esenler Otogarı ve Harem Otogarı’nı şehrin kuzeyine birini Kurtköy’e diğerini de İhsaniye’ye taşıyoruz. İstanbul’un şehir içi trafik yükünü alırken, şehirlerarası yolcularımızı ve şoförlerimizi de rahatlatacağız. Mevcut otogarlarımızın esnafına, bu yeni otogarlarda öncelik vereceğiz. Otogarları raylı sistemlere entegre ederek; gelen hiçbir kardeşimizi mağdur etmeyeceğiz. Ağır vasıta trafiğini iki yakada kuracağımız 6 yeni lojistik merkeziyle şehir dışına alacağız. Bunların ikisi, Avrupa Yakasında Yassıören ile Anadolu Yakasında Kocaeli sınırımızda Körfez Lojistik Köyleri olacak. Diğer 4 lojistik köyümüzde ise YeşilBayır’da, Çatalca’da, Kurtköy’de ve Paşaköy’de kurularak ana lojistik sisteminin destek noktaları olarak hizmet verecekler. Lojistik Köylerimizde tüm temel hizmet birimleri, serbest bölge, antrepo tesisleri, tır parkları, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi alanları ve demiryolu entegrasyon alanı bulunacak. Bu yatırımlarımızla, kent içi trafiğinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız. Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımında seyahat süresini yüzde 20 düşüreceğiz. Ayrıca İstanbul’un kuzeyinde oluşturacağımız lojistik altyapımızın bir parçası olarak, Karadeniz’in İstanbul kıyısında Kuzey İstanbul Limanı projemizi hayata geçireceğiz. Marmara Denizi’mizdeki gemi trafiğini de azaltmış olacağız. Bunun yanında, İstanbul’un güneyindeki trafiği, ağır vasıtalardan da arındıracağız”

“Motorcu dostu bariyerlerin sayısını ve uzunluklarını artıracağız”

Motosiklet sürücüleri için yeni projelerini açıklayan Kurum “2018’den bugüne otomobil sayımız sadece yüzde 15 artarken, motosiklet sayımız yüzde 119 artış gösterdi. Buradan motosiklet kullanıcısı vatandaşımıza müjdemizi veriyorum. Tüm motosiklet kullanıcılarının can güvenliği için, trafik yoğunluğu olan önemli ana arterlerde ayrıştırılmış özel motosiklet yolları, yeni motor yollarını devreye alacağız. Öncelikle Bakırköy, Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Kozyatağı, Maltepe sahil yolu ve Samatya olmak üzere mümkün olan her yerde emniyetli motor yollarımızı yapacağız. Başta kaza kara noktaları olmak üzere tüm yolarımızda motorcu dostu bariyerlerin sayısını ve uzunluklarını artıracağız. Buradan İstanbul’daki 250 bin motokurye emekçisine de müjdem var. Motokuryelerimizin dinlenebilmesi, ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yeni yapılacak tüm yol kenarlarına sizler için dinlenme alanları ayıracağız. İstanbul’daki 250 bin motokurye kardeşimiz için yol kenarlarında yeni cepler açacağız. Bu ceplerde oluşturacağımız tesislerde kardeşlerimiz ihtiyaçlarını giderebilecek” şeklinde konuştu.

“Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi Uygulamasını hayata geçireceğiz”

Yeni otopark sistemleri ve millet yolları konseptinden bahseden Kurum “Mevcut yönetim ‘Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık otopark imkanı, asansörlü sistemlerle kapasite artırılacak’ demişlerdi. Ama bunu da yapamadılar. Bunlar mevcut asansörlerimizi bile çalıştıramadılar. Yeni otopark asansörü yapmalarını da beklemiyorduk. Biz göreve gelir gelmez indirme bindirme cepleriyle, engellilere ait özel otoparklarıyla, mahalle sakinlerine özel park imkanlarıyla Yol Üstü Otopark Yönetim Sistemi Uygulaması’nı hayata geçireceğiz. İstanbul’umuza ilk 5 yılda; üstü park altı otopark olacak, vatandaşımızın arabasını bırakarak toplu ulaşımla bağlantı kuracağı tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. İşte İSPARK’ın durumu ortada. Bu kurum neden zarar ediyor? İSPARK’ımız liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Ama biz bütün mahallelerde evinin önüne park eden vatandaşımızdan ücret alınmasına rağmen İSPARK zarar ediyor. Biz mahallerimizde evinin önüne aracını bırakan vatandaşlarımızdan herhangi bir ücret almayacağız. Ücretsiz otopark yapacağız. Göreve gelir gelmez İSPARK’taki tarifede tam %25 oranında indirim yapacağız. Vatandaşımız için ilk yarım saati de ücretsiz yapacağız. Ben vatandaşımıza bir müjde daha veriyorum. Millet Yolları konseptini getiriyoruz. İstanbul’un her yerinde yayalaştırılmış cadde ve meydanlarımızı artıracağız. Millet Yolları projemizde; klasik planlamayı değil, İstanbul Medeniyet ve Tasarım Rehberini odağımıza alacağız. Yaptığımız kaldırımı, aydınlatmayı, inşaat malzemesini, yeşil alanları, parkları ortak bir dile göre yapacağız. İstanbul’un şehirciliğinin kurumsal dilini Millet Yollarımı da yaparak yansıtacağız. İstanbullular bize güvensin, biz yaya dostu bir İstanbul için gerekli bütün adımları atacağız” ifadelerine yer verdi.

“İstanbul’umuzda tüm ulaşım ağı yapay zeka ile desteklenecek”

İstanbul’da ki ulaşımla ilgili yeni uygulamaları aktaran Kurum “Ulaştıran İstanbul Strateji Planımızın dördüncü adımına geleceğim. Otobüsler yanıyor, metrolar yolda kalıyor, İstasyonları su basıyor, yürüyen merdivenler çalışmıyor. Göreve geldiğimizde Akıllı Ulaşım Sistemleri’nde öncü İstanbul’umuz için fetret dönemi hep birlikte bitireceğiz. Siz liyakatli kadroları işten çıkarırsanız akıllandırılmış, kara kutulardan izlenen, yollarda kalan müdahale edilebilen, yanan otobüslere terfi edersiniz. Göreve gelir gelmez Ulaştıran İstanbul Strateji Planımızın 4. Adımıyla, teknolojinin İstanbullu anlayışıyla Akıllı Ulaşım ve Yönetim Sistemini hemen tesis edeceğiz. İstanbul’umuzda tüm ulaşım ağı yapay zeka ile desteklenecek. Tam adaptif sinyalizasyon sistemiyle kavşaklarda beklemeyeceğiz. En gelişmiş sensör ve kameralardan kurulu elektronik denetleme sistemimizle trafiği yönlendireceğiz. Tünel işletim merkezini daha verimli hale getireceğiz. Toplu uaşıma araçları ve İETT filo yönetim merkeziyle toplu taşımadaki her bir aracımızı anlık olarak izleyeceğiz. Metro hat kontrol merkezi işler hale getirilecek. Lojistik yönetim merkezleriyle akıllı lojistik dağıtım sistemi kurulacak. Yerli yazılımla Dijİstanbul’u hemen hayata geçireceğiz. DİJİSTANBUL ile size en yakın boş otoparkın nerde olduğunu göreceksiniz. Otoparka varmadan yerinizin rezervasyonunu yapabileceksiniz. Aracınız elektrikli bir araçsa, seyyar şarj istasyonundan randevu alıp, siz işlerinizi hallederken aracınızı otomatik şarj ettireceksiniz. Parket uygulamasıyla gittiğiniz her yerde en yakın ve müsait otoparkı bu uygulamadan öğrenecek ve yol tarifini alacaksınız. Yol-@çık uygulamasıyla bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz yere kadar en verimli ulaşımı bu seçeneklerden takip edebileceksiniz” dedi.

“İstanbul’un trafiğinde direksiyon sallayan herkese eğitimler vereceğiz”

Yeni kurulacak olan Ulaşım Akademisi’nde verilen eğitimlere de değinen Kurum “Son adımımız olan Ulaşım Akademi’mizi hemen kuracağız. Mesleki teorik eğitim merkezimizde İstanbul’un trafiğinde direksiyon sallayan herkese eğitimler vereceğiz. Uygulama eğitim merkezimizde kuracağımız parkur ve simülasyonlarla şoförlerimize pratik öğrenme imkanları sunacağız. Burada psikolojik destekten test desteğine kadar her türlü desteği vereceğiz. Ölçme değerlendirme ve sertifikasyon sistemiyle uluslararası lisanslardan vatandaşımızı faydalandıracağız. Stratejik planlamamızla İstanbullu kardeşlerimin ulaşımdaki iyileşmeyi her gün hissedeceği, her anlamda tasarrufa şahit olacağı bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. Şehrimizi ulaşımda üst lige taşırken, mevcut yönetimin 2019’da yüzde 47’den alıp bugün yüzde 64’e yükselttiği trafik yoğunluğunu 2029’da yüzde 50’ye, 2034’te yüzde 41’e düşüreceğiz. 2019’da 45 dakika olup da liyakatsiz ellerde bugün 64 dakikaya çıkan ortalama seyahat süremizi de 48 dakikaya, 2034’te 39 dakikaya indireceğiz. Bugün bizi uğraştıran İstanbul, ulaştıran bir İstanbul’a dönüşecek. Ve ulaştıran İstanbul, trafikte her yıl 3 milyon ton daha az karbondioksit üretirken şehrimiz, ülkemiz, dünyamız 450 bin yetişkin ağacı kurtarmış olacak. 1 Nisan’dan itibaren İstanbul trafik çilesinden kurtulacak. İlk 5 yılın sonunda azaltacağımız İstanbul trafiğine 10 yılın sonunda, bir daha geri dönmemek üzere son vereceğiz” şeklinde konuşmasını tamamladı.