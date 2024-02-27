CHP’li Çalık’ın babası yoğun bakıma alındı

CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ın babası Muhammet Çalık dün geçirdiği by-pass operasyonunun ardından oluşan komplikasyonlar neticesinde yoğun bakıma alındı.
Konuyla alakalı açıklama yapan Ahmet Çalık, " Babam Muhammet Çalık’ın dün geçirdiği by-pass operasyonu sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucu yoğun bakım tedavisi devam etmekte. Doktorlar durumunun ciddiyetini koruduğunun bilgisini verdiler. Sabırla ve dua ederek babamızın iyi haberlerini bekliyoruz. Bu süre zarfında arayan, soran, dualarını gönderen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.