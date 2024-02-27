CHP’li Çalık’ın babası yoğun bakıma alındı

CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’ın babası Muhammet Çalık dün geçirdiği by-pass operasyonunun ardından oluşan komplikasyonlar neticesinde yoğun bakıma alındı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Ahmet Çalık, " Babam Muhammet Çalık’ın dün geçirdiği by-pass operasyonu sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucu yoğun bakım tedavisi devam etmekte. Doktorlar durumunun ciddiyetini koruduğunun bilgisini verdiler. Sabırla ve dua ederek babamızın iyi haberlerini bekliyoruz. Bu süre zarfında arayan, soran, dualarını gönderen herkese çok teşekkür ederiz." dedi.