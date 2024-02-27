MHP'de kaos: "Karar defteri çalındı, izinsiz onaylattırıldı"

MHP Kandıra İlçe Başkanlığı'nda karar defterinin çalışnması ve ilçe teşkilatının karar defterinin noterde izinsiz onaylattırılması iddialarına ilişkin MHP Kocaeli İl Disiplin Kurulu Başkanı Fikri Kalaycıoğlu'ndan açıklama geldi. Kalaycıoğlu olayla ilişkili Üzeyir Bacacı'nın partiye operasyon çekmeye çalıştığını belirterek partiden ihraç edildiğini duyurdu. İşte o açıklama:

TAMAMEN İFTİRADIR

Milliyetçi Hareket Partisi Kandıra İlçe Başkanlığımızın 15 Şubat tarihinde Karar Defterinin çalınması ve İlçe Teşkilatının karar defterinin noterde izinsiz onaylattırılması ve Meclis Üyesi adaylıkları ile ilgili haksız itirazda bulunulması nedeniyle , MHP Kandıra İlçe Teşkilatının Üzeyir Bacacı ve Burak Çelik’i ihraç için İl Disiplin Kuruluna sevk etmesi nedeniyle İl Disiplin Kurulu olarak parti tüzüğü çerçevesinde olayı incelemek için MHP Kandıra İlçe Teşkilatımıza 26/02/ 2024 Tarihinde 15:30 gibi gittik. İlçe Teşkilatında yarım Saat kadar oturduktan sonra yukarıda bahsettiğimiz olayları gerçekletiren parti üyemiz Üzeyir Bacacıdan da olayın gelişimini dinlemek için Üzeyir Bacacı’nın işyerine ziyarete gittik . Yaklaşık yarım saat kadar iş yerinde oturup Üzeyir Bacacı ile olayları konuştuk , bu esnada kahve içtik sohbet ettik kendisine yaptığının yanlış olduğunu MHP nin kurumsal kimliğini lekelediğini ve parti disiplin suçu işlediğini ilettik . İşin sonucunda partiden ihraç olunacağını kendisine beyan ettik. Daha sonra da işyerinden ayrıldık. Anlatmış olduğu olaylar tamamen iftiradır , kendisi meclis üyesi adayı olarak tercih edilmediği için hırs yapmıştır takıntılı bir kişiliktir. Partimize operasyon çekmeye çalışmaktadır . "