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Emrah Erdoğan'ın acı günü

Gebze bölgesinin tanınmış, sevilen ve sayılan gazetecilerinden, halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığında görev yapan Emrah Erdoğan'ın acı günü.

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Emrah Erdoğan'ın acı günü mask

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın çalışanlarından Emrah Erdoğan'ın annesi Havva Erdoğan hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

27 Şub 2024 - 16:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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