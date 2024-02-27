Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın çalışanlarından Emrah Erdoğan'ın annesi Havva Erdoğan hayatını kaybetti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
- Asayiş
Emrah Erdoğan'ın acı günü
Gebze bölgesinin tanınmış, sevilen ve sayılan gazetecilerinden, halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığında görev yapan Emrah Erdoğan'ın acı günü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.