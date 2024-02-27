Zeynel Başlak entübe edildi

Kocaeli Eğitim Vakfı (KEV) eski Başkanı, bir dönem SEKA Yönetim Kurulu üyeliği ve geçmiş dönem CHP İl Yöneticiliği yapan iş insanı Zeynel Başlak (74), bir süre önce ağır grip ve öksürük şikayeti nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İki kez ameliyat olan Başlak’ın entübe edildiği öğrenildi.