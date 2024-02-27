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Marmara'da korkutan deprem

Marmara bölgesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Biga merkezli deprem İstanbul ve Tekirdağ'dan da hissedildi.

Marmara'da korkutan deprem mask

Marmara Denizi'nde saat 16.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkezi Çanakkale Biga olarak belirtildi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem İstanbul ve Tekirdağ'dan da hissedildi.

SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, "Çanakkale ilimizin Biga ilçesinde saat 16.09’da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Çanakkale Biga’da 4.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.  Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: SÖZCÜ

# Marmara Bölgesi, Deprem, medya

27 Şub 2024 - 16:40 - Asayiş

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