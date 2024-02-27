İYİ Parti Adayı Aynacı : Gölcük'te her soruna neşter vuracağız

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı Soner Yusufoğlu ve Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, Belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette partililerin yanı sıra Dernek Başkanı Mehmet Arslan ve yönetimi de hazır bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Arslan, Öncelikle bu yoğun takviminizde bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Seçim kapsamında siyasi partiler ve adayları sıkı bir şekilde çalışıyor. Gölcük’ün sorunlarını biliyorsunuz bu yönde neler yapacaksınız bunları dinlemek istiyoruz dedi. Bizler de süreç içerisinde sizlere başarılar temenni ediyoruz dedi.

MODERN BİR DERNEK BİNASINA KAVUŞTURACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUZ

İYİ Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı İsmail Aynacı, Her zaman için çok büyük bir önem verdiğimiz siz gazilerimizle bir arada olmaktan dolayı her zaman büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir seçim sürecinde daha beraberiz. 5 yıl önce ittifak belediye başkan adayımızla birlikte buraya geldiğimizde ulaşım, trafik, otopark, kapalı pazar gibi sorunları konuşuyorduk. Aradan geçen beş yılın ardından yine buradayız ve yine aynı sorunları konuşuyoruz. Bu kente bu zamana kadar bir şey yapamadılar. Bizler de eksik gördüğümüz ne varsa tamamlamak için aday olduk ve seçileceğimize inanıyoruz. Özellikle siz değerli eli öpülesi gazilerimiz için şuan ki dernek binanızdan sizleri kurtarıp hak ettiğiniz özellikte modern bir dernek binasına kavuşturacağımızın sözünü veriyoruz dedi.

GÖLCÜK’ÜN TÜM EKSİKLERİNİ GİDERMEK İÇİN GELİYORUZ

İsmail Aynacı, Yatırım miktarına baktığımız zaman İzmit’e 220 milyon civarında bir yatırım yapılırken ilçemize 20 milyon civarında bir yatırım yapılıyor. Bu yatırımlar da Mareşal Fevzi Çakmak ve Sahil caddelerinin genişletilmesine gidiyor. Biz yatırımlarımızın altyapısını hazırladık ve hepsini ilçemizde gerçekleştireceğiz. Evvela göreve geldiğimiz ilk bir ay içerisinde sizin yerinizi Sanat Galerisi’nin zemin katındaki noktaya alacağız. Oraya rahatlıkla gidebileceksiniz ve bulunduğunuz yerde bir müze yapacağız. Bizim sözümüz söz sizlere hak ettiğiniz değeri vereceğiz. Artık yanlışı tercih etmek yerine doğru ve iyiyi tercih etmemiz gerektiğini görüyoruz. Gölcük’ün tüm eksiklerini gidermek için geliyoruz. İlçemizin dört bir köşesine estetik bir dokunuş yaparak hem görsel açıdan hem de ihtiyaç duyulan konulara acil çözüm üreteceğiz dedi.