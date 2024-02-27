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Başından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı: Hayatını kaybetti

Sakarya’nın Arifiye ilçesi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında bulunan Küçük Sanayi Sitesi’nde iş yerinin bahçesinde iddiaya göre arkadaşlarına silahı gösterdiği esnada başına kurşun isabet eden 48 yaşındaki Mustafa Eraydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhlas Haber Ajansı
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Başından silahla vurulmuş halde hastaneye kaldırıldı: Hayatını kaybetti mask

Olay, Hanlı Mahallesi’nde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nin yanında bulunan Küçük Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, site içerisinde iş yeri bulunan 48 yaşındaki Mustafa Eraydın, iş yerinin bahçe kısmında arkadaşlarına gösterdiği silahının ateş alması neticesinde kafasından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ağır yaralanan Eraydın’a ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Mustafa Eraydın, daha sonrasında kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.
# eğitim, araştırma, sağlık

27 Şub 2024 - 17:22 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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