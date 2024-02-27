D VİTAMİNİ TAKVİYESİNİ NEDEN GÜNLÜK DOZLARDA ALIYORUZ?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
South Carolina Tıp Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Bruce W. Hollis, D vitamini üzerinde pek çok çalışması olan bir araştırmacı. Dr. Hollis’in söz ettiğimiz videosunu (1) 2014’de birkaç kez dikkatle izledik. Şöyle özetleyebiliriz:
D VİTAMİNİ VÜCUTTA İKİ SEVİYEDE İŞLEV GÖRÜYOR
1- Endokrin düzeyde:
Temel olarak kalsiyum dengesini düzenler ve böylelikle kas ve kemiklerin sağlıklı olmasını sağlar. Bu işlevi çok uzun yıllardır biliniyor. Bu işlevini yerine getirmesi için günde 400 - 600 IU almak yeterli oluyor.
2- Otokrin ve parakrin düzeyde:
Basit olarak ifadesiyle D vitamini tüm hücrelerin içine girer ve böylece kanser, kronik hastalıklar, otoimmün hastalıklar gibi çok çeşitli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde, ayrıca bağışıklığın güçlendirilmesinde etkili olur. Bu işlevleri ise son yıllarda yapılan çalışmalarla gösterildi. Bu işlevleri için daha yüksek dozlar gerekiyor.
Bu videoda D vitamininin endokrin işlevini yerine getirmek üzere uzun süre vücutta kalabildiği (yarılanma ömrü 3 hafta) ancak bağışıklık sistemini güçlendirmek ve çeşitli hastalıklarla mücadele etme işlevlerini yerine getirebilmesi için yarılanma ömrü 24 saat olduğundan mutlaka günlük dozlarda kullanılması ve kanda sabit bir düzeyde tutulması gerektiği anlatılıyor.
Dr. Hollis günlük dozun en iyisi olduğunu, gün aşırı almanın günlük kadar iyi olmadığı, haftalık dozun daha kötü olduğu, aylık dozun ise çok az etkili olduğunu söylüyor.
VİDEONUN SONUÇ BÖLÜMÜ
1- Günde 400-600 IU D vitamini almakla iskelet sisteminde sorun çıkmaması sağlanabilir.
2- Günde 400-600 IU’luk dozlar otokrin ve paratokrin işlevlerini yerine getirebilmesini sağlayamaz.
3- Günde 10.000 IU’ya kadar dozlar ve dolaşımda 100 ng/ml düzeyinde 25(OH) D olması insan fizyolojisi için normaldir, zehirli olarak nitelendirilmemelidir.
4- D vitamini araştırmalarında insan fizyolojisine uygun dozlar ve doz aralıkları kullanılmalıdır.
Doktorunuza danışmadan takviye kullanmayın.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.