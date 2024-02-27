İzmitli İbrahim Üzülmez sürprizi! Süper Lig'e dönüyor

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'u çalıştıran ancak Süper Lig'e çıkamayan Eyüpspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez, Süper Lig ekibine geri dönüyor.Son üç maçta sahadan mağlubiyetle ayrılan Pendikspor, Portekizli Teknik Direktör Ivo Vieria ile yolları ayırma kararı aldı. Vieira ile sözleşme feshi görüşmelerine başlayan İstanbul ekibi, fesihin ardından İbrahim Üzülmez'le görüşmelere başlayacak.
Süper Lig'de son olarak 2020 yılında Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e geri dönmüş olacak.
Pendikspor Süper Lig'de 27 hafta sonunda 6 galibiyet ve 8 beraberlikle 26 puanla 19. sırada bulunuyor. Pendikspor'un başında 19 maça çıkan Vieira 6 galibiyet ve 4 beraberlikle 1.16 puan ortalaması tutturdu.
Skorer'e sıcak gelişmeyle ilgili özel açıklamalarda bulunan 49 yaşındaki teknik adam, "Pendikspor ile ön görüşme yaptık, fikir alışverişinde bulunduk. Ancak an itibarıyla henüz netleşen bir durum yok" ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.