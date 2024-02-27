Acur: “Kimseye yancı olmadan seçimlere gireceğiz”

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren ve İYİ Parti’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin program ile projelerini açıkladı. Programda İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı. Kartepe'de Dedeman Otel'de gerçekleştirilen programa İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

PARTİMİZE OPERASYON ÇEKİLMİŞTİR

Programda ilk olarak konuşan İl Başkanı Nusret Acur konuşmasında şunları söyledi, “İYİ parti daha kurulmadan evvel önüne engel çıkarılan üzerine oyunlar oynanan ender siyasi partilerdendir. Önce bir partimizi tanıyalım istiyorum. İYİ Parti Türk demokrasisine mahkeme yoluyla ket vurulduğu dönemde milliyetçi olarak kendini tanımlamaktadır. Yapılan iş birliği ve ittifaklar bir tarafa avantaj sağlarken diğer tarafı zor duruma düşürdüğü gözlemlenmektedir. İYİ Parti'de herhangi bir siyasi parti ile ittifak yapmak ve seçimlere beraber girmek üzere kurulmamıştır. Parti Genel merkezi alınan bu sonuçları değerlendirmiş ve yapılan tüm seçimlere hür ve müstakil olarak gireceği ilan edilmiştir. Yani İYİ Parti kuruluş ayarlarına dönmüştür. Partimize içeriden ve dışarıdan operasyonlar çekilmiştir. Yandaş medya kuruluşları bulduğu her fırsatta İYİ Parti'ye iftira attılar. Türkiye hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğimizi görmüş oldu.

KİMSEYE YANCI OLMADAN SEÇİMLERE GİRECEĞİZ

Her partide olduğu gibi bizde de eksik ve hatalar olmuştur. İYİ Parti 20 yılı aşkın baskın bir rejime karşı kurulmuş bir partidir. Bizim partimizden milletimizin beklentisi her zaman yüksek olmuştur. Birileri iktidara yakın olmakla itham ediyor. İYİ Parti kitlesi kime oy vereceği yerine kime oy vermeyeceğini iyi biliyor. İYİ Parti çok şeyi başardı. Şimdi kendimiz olmak için bir adım atacağız. Kimseye yancı olmadan seçimlere gireceğiz. Kimse bize ayak bağı olmasın. İşte sandık işte milletimiz ilte aslanlar gibi adaylarımız. Kim ne derse desin İYİ Parti bu ülkede iktidardan muhalefete haksızlık yapan kim olursa olsun baş kaldıran yegane partidir. Adaylarımıza sahip çıkın destek olun”