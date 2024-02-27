27 Şub 2024 - 20:03- Gündem G:

İliçteki facia için suç duyurusunda bulunacaklar

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İliçteki facia için suç duyurusunda bulunacaklar mask

Ekoloji Örgütleri 28 Şubat Çarşamba günü saat 14.00'da Kocaeli Adliyesi önünde buluşacak. İliçteki facianın sorumlularından hesap sormak için Ekoloji Örgütleri adına basın açıklaması yapılarak suç duyurusunda bulunulacak.

27 Şub 2024 - 20:03 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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