Akaryakıt istasyonunda facia teğet geçti!

Yangın, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple araç yıkama bölümü alev aldı. Yangını gören çalışanlar söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Gökyüzünü bulutların kaplandığı yangın korku dolu anlara sebep olurken çalışanlar tarafından alevler söndürüldü.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.