27 Şub 2024 - 20:04- Asayiş G:

Akaryakıt istasyonunda facia teğet geçti!

Başiskele ilçesinde akaryakıt istasyonunun araç yıkama bölümü alev alev yandı. Faciaya ramak kala çalışanlar yangını söndürdü.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Akaryakıt istasyonunda facia teğet geçti! mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonun araç yıkama bölümünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple araç yıkama bölümü alev aldı. Yangını gören çalışanlar söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Gökyüzünü bulutların kaplandığı yangın korku dolu anlara sebep olurken çalışanlar tarafından alevler söndürüldü.Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# Başiskele, Araç, Yangın

27 Şub 2024 - 20:04 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.018.433 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL