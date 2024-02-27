Durmuş: “Bu ülkenin vicdanlı yöneticilere ihtiyacı var”

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren ve İYİ Parti’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin program ile projelerini açıkladı. Programda İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı. Kartepe'de Dedeman Otel'de gerçekleştirilen programa İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.

Programda söz alan İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş yaptığı konuşmada şunları söyledi, “Geldikleri nokta Arap seviciliği. Türkiye’de etnik ve inanç temelinde ciddi bir provokasyon var. Türk millet bu tür tezgahlara düşmeyecek kadar akıllıdır. Önümüzdeki çocukların geleceği var. Dün söylediğini bugün unutan iktidar ve dün yaptığını bugün yapmayan muhalefet ile gidecek yerimiz yok. Bu ülkenin vicdanlı yöneticilere ihtiyacı var. İYİ Parti seçmeni kendisinden ziyade devleti düşünen en bilinçli seçmendir. 31 Mart seçimleri hayatın sonu değil. Çoğu adayımız yönetebilecek kabiliyette. Türkiye’nin yönetildiği yer saraylar değil. Türkiye’nin yönetileceği yer Çankaya’dır. Oraya hazırlanmalıyız. Bunu doğru anlatabilsek. 13 tane aslan gibi yiğit var. Büyükşehir adayı ve 12 ilçemizin belediye başkan adayları. Güzel sesler duyuyorum. Cenabı Allah çıktığınız yolda muzaffer kılsın”