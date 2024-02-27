Çetinkaya, “Taksici esnafımız bizim için çok değerli”  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede faaliyet gösteren Acar ve Merkez Taksi Durağı’nı ziyaret etti, taksicilerle sohbet etti. Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında taksicilerle bir araya gelen Çetinkaya, onların talep ve önerilerini dinledi.
“BENİ MUTLU ETTİNİZ”
“Taksici esnafımız ilçenin nabzını tutan en iyi esnaf gruplarından biridir” diyen Çetinkaya, “Hepiniz Karamürsel için çok değerlisiniz. Bugün beni burada karşılayarak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.