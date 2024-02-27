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Çetinkaya, “Taksici esnafımız bizim için çok değerli”  

Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede faaliyet gösteren Acar ve Merkez Taksi Durağı’nı ziyaret etti, taksicilerle sohbet etti  

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Çetinkaya, “Taksici esnafımız bizim için çok değerli”   mask
Çetinkaya, “Taksici esnafımız bizim için çok değerli”  
Çetinkaya, “Taksici esnafımız bizim için çok değerli”  
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Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, ilçede faaliyet gösteren Acar ve Merkez Taksi Durağı’nı ziyaret etti, taksicilerle sohbet etti. Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında taksicilerle bir araya gelen Çetinkaya, onların talep ve önerilerini dinledi.

“BENİ MUTLU ETTİNİZ”

“Taksici esnafımız ilçenin nabzını tutan en iyi esnaf gruplarından biridir” diyen Çetinkaya, “Hepiniz Karamürsel için çok değerlisiniz. Bugün beni burada karşılayarak destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rabbim hayırlı, bereketli kazançlar nasip etsin” dedi. 
# cumhur ittifakı, seçim, talep

27 Şub 2024 - 20:21 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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