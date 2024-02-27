Türkkan: “Kocaeli'ye en borçlu belediye olmak dışında hiçbir şey katmadılar”

31 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını sürdüren ve İYİ Parti’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin program ile projelerini açıkladı. Programda İYİ Parti'nin ilçe belediye başkan adayları da tanıtıldı. Kartepe'de Dedeman Otel'de gerçekleştirilen programa İYİ Parti GİK Üyesi Cumali Durmuş, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, ilçe başkanları, ilçe belediye başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililer katıldı.



Programda söz alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuşmasında İYİ Parti Kocaeli belediye Başkan adaylarının projelerinden bahsederek başladı, “Kocaeli’ye vizyonuyla belediye başkan adayları ile beraber huzurunuzdayız. Özellikle iktidara yakın duran arkadaşlar var. 20 yıl önceki ile şimdiki Kocaeli arasında ne fark var. Gebze'de kimse kalmadı. Çocuklarınız için geleceğiniz için Kocaeli'ye en borçlu belediye olmak dışında hiçbir şey katmayanlara fırsat vermeyin. Darıca bir mimar başkan geldi. Tuzla İstabul’un en ucu. Darıca'da yaşayan vatandaşlar Tuzla'ya gitmeye başladı. Özhan Başkan bunu değiştirecek. Darıca aynı Yalova'da olduğu gibi bir sahil kenti haline gelecek. Bunun için sağlam vir şehre ihtiyacımız var. Çok büyük bir adayımız var. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Gencay Yıldıztekin. Yeni yol projeleri hazırlamış Darıca'da başkan.

ÇAYIROVA’YA HİZMET ETMEDİNİZ

Çayırova gençleri Türkiye gençleri değil mi? Bu çocuklara niye hizmet etmediniz. Şevki Demirci gelecek Çayırovanın makus talihi değişecek. Gebze'ye vergi rekortmeni ilçesi. 302 bin lira GSMH üretiyor. Gebze'yi hiç bilmeyen kişi nasıl hayal eder Münih gibi. Gebze'de sinema bike yok. Sosyal belediyecilikmiş yiyeyim sizin sosyal belediyeciliğinizi. Gebze'de hiçbir şey yok.

KÖRFEZ DİNAMİTİN ÜZERİNDE OTURAN BİR İLÇE

Rant öyle bir büyük ki ağlayan insanları görmezden geldiler. Dilovası'nda bu zulmü bitirecek bir başkan adayımız var. Dilovası'nın belediye binası hala yok. Orada sadece rantın bölüşüne devam ettiler ama onlara da kalmaz orası. Allah yarına bırakır ama yanına bırakmıyor. Sanayiyi yerleşimin içine soktular. Başkanın projesini gördüm sanayiyi Dilovası'nın kuzeye taşıyacak. Herhangi bir deprem anında Tüpraş'ın 500 metre ötesinde herhangi bir yerleşim bıraktılar mı? Körfez dinamitin üzerinde oturan ilçe. Bir proje söylediler. Körfez Kartepe Metro Hattı Projesi. 2024 bütçesinde bu proje için sadece 200 milyon bütçe ayrılmış. Bu hâliyle 500 sene sonra bitirecekler. Gelen paralar hizmete yatırılmıyor başka yerlere gidiyor

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANINA AK PARTİLİLER BİLE ULAŞMADI

Kandıraya bir türlü adam bulamadılar hep dışarıdan getirdiler. Kartepe bir tane mimar lazım. Kartepeyi gerçek anlamda turizm merkezi yapacak Haluk Tamyüksel. Kartepeliler kış sporlarından asla hakkını alamıyor. Karamürsel'de İsmail Yıldırım'ı severiz ama dediklerinin yarısını bile yapamadı. Derince'de geçen sefer getirdiler bir eski milletvekilini koydular. Derince belediye başkanına Derinceli AK Partililer bile ulaşamadı. Hep Ankara'da idi. Derince'ye hizmet etme fırsatı olmadı. Derince'ye girmek için kamyonlardan yol bulmanız mümkün değil. Mevcutun üzerine ne varsa Derincenin güzel köyleri var dediler üzerine bir şeyler inşa ettiler” ifadelerini kullandı.

SAVRULMADIĞIMIZ ALAN YOK

Programda kısa konuşma gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin de kısa bir konuşma yaptı. Kuleyin konuşmasında şunları söyledi, "Savrulmadığımız hiçbir alan yok. Hani darbeci Sisi diyenler. Bizler GİK olarak iki kere toplandık. Saatlerce tartıştık. Bir karar vermemiz lazımdı. Biz 20 yıldan beri tarihimizle savaşıyoruz. Toplantılar sonucunda bir karar verdik. Biz ya Şeyh Saitlerle Türk milletine isyan edenlerle beraber olacaktık ya da Türkler kardeştir diyen Mustafa Kemal'lerle beraber olacaktık. Biz Bandırma vapuruna binmeye karar verdik”