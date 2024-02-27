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Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı

Kocaeli'de yapılan çalışmalar neticesinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 8 kişi ise gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Uyuşturucu operasyonunda 8 gözaltı mask


Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze, Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalar neticesinde 228 gram sentetik kannabinoid, 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, tüfek, tabanca, 10 fişek ve 3 bin 125 TL ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin 5 şüpheli hakkında "Uyuşturucuyu kullanmak, uyarı madde satın almak, kabul etmek ya da bulundurmak" suçlarından haklarında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Ö.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüphelilerden B.S. ve G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 Şub 2024 - 20:45 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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