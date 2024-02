Bağımsız aday Can'dan Hizmet İş'e ziyaret

İzmit Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Can Hizmet İş Kocaeli Şubesi'ni ziyaret etti. Hizmet İş Kocaeli Şube başkanı Muharrem Şubası ve yönetimini ziyaret eden Can, İzmit'teki emek mücadelesi üzerine konuştu. Can konuya ilişkin açıklamasında " Derdim emek ve hizmet mücadelesi, herkes emeğinin hakkını alacak. İzmit Hak ettiği hizmete kavuşacak" dedi.