İşte Yıldıztekin’in projeleri!

Proje Lansman toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleli, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Lütfü Türkkan, GİK Üyesi Cumali Durmuş, İl Başkanı Nusret Acur, İlçe Belediye Başkan Adayları partililer ve vatandaşlar katıldı.

KİMSENİN CEBİNDEN PARA ÇIKMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Projelerini anlatan KBB Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, “Kentsel dönüşüm denen bir konu var masada. 160 bin bağımsız konutun çürük olduğunu söyledi. Bizde ahlak, vicdan varsa. 3 gün kutlamaları kabul edeceğim dördüncü gün kolları sınayacağım. İmkan var, yürek var. Kocaeli’yi tertemiz hale getireceğim. Çocuklar binaların altında ölmeyecek. Kimseyi mahallesinden çıkarmayacağız, kimsenin cebinden para çıkmasına izin vermeyeceğiz. Hızlı bir şekilde ilk 5 yılda güçlendirilmesi gereken binaları güçlendirip yıkılması gerekenleri yıkacağız” ifadelerini kullandı.

“İNSANLARI KONUT SAHİBİ YAPACAĞIZ”

Kent Konutu değerlendireceğini ifade eden Yıldıztekin, “Toki ve Emlak Konut sosyal konut yapmıyor artık. Kocaeli’de seferberlik yaparak en az 50 bin konutu dönüştürerek ucuz, konut üreterek insanları konut sahibi yapacağız. Ben değil insanların bir kedinin bile binaların altında ölmesine müsade etmeyeceğim” dedi.

İNSANLARIN KÖRFEZDEN FAYDALANMASINI SAĞLAYACAĞIZ

İlçelerde ulaşım sıkıntısı olduğunu ifade eden Yıldıztekin, “Bir çok ilçemizde ulaşım ile ilgili sıkıntılar var. İlçelerimizin girişleri yok. Bir çok ilçede. Hafif raylı sistemler ile trafiği rahatlatmamız lazım. Deniz ulaşımında deniz ağını oluşturarak insanların Körfez’den faydalanmasını sağlayacağız. Geçende Belediye başkanımız 8 milyon metreküp çamur olduğunu ifade etti. Bu çamurdan dolayı kanser riski var mı? İlk projelerinden biri Körfez’de temizlik. Temizleyeceğiz diyor ama biz süratle başlayacağız” şeklinde konuştu.

“TIR PARKLARI YAPILACAK”

Körfez Derince bölgesinde tır trafiği var. Bir şekilde TIR Parkları ile şehir kirliliği yapmayacaklar. İnsanlara sus payı gibi battı çıktılar yapıldı. Derince ve Rota limanı kavşaklarında akıllı kavşakları ile sorunları çözeceğiz. Limanların Kuzey Marmara otoyoluna ulaşması için gerekeni yapacağız. Şehir merkezlerinin en büyük sorunu otopark sorunu. Gebze, İzmit, Darıca ve Çayırova’da otopark sorununu ortadan kaldıracağız.

EMEKLİLERE MAAŞ

Sosyal destekler oldukça önemli. Merhamet dolu değil adalet dolu bir dünya istiyorum. Ucuz ekmek kuyruklarına insanlar girsin istemiyoruz. Biz ekmeği 4,60’tan satacağız. İktidar olup emeklilerin sorunlarını çözünceye kadar. Emeklilere 3 bin 800 TL yardım edeceğiz. Belediye çalışanlarına adaletsizce maaşlar ödeniyor. Ben belediye başkanı olduğumda en az yoksulluk sınırı olan 47 bin lira ödeyeceğim. Girişimci ruhlara 200 bin TL destek vereceğim. 3 Ay boyunca annelere asgari ücret desteği vereceğim.

ÜCRETİZ YEMEK

Okullardaki öğrencilerimize yemeklerini vereceğiz. Bunları ev hanımları üretim iş imkanı edinmiş olacak. Kocaeli’de sığınma evleri açacağız, devlete baskı yaparak kadınların baskı altında kalmasına müsaade etmeyeceğiz. Bütün ilçelerde çocuk köy projeleri oluşturacağız.

HAYVANLARIMIZ BAŞIBOŞ OLMAYACAK

15 bin Üniversite öğrencisine 2 bin 500 TL yardım yapacağız. Öğrencilerimize yardım yapacağız. İzmit Sahil’e marina yapıp İzmit’i marka şehir yapacağım. Teleferik projelerimiz var. Birçok ilçemizde pazarlarda kadınların kullanacağı alanlar yok. Hünkar Çayırı müze haline gelecek. Ne kadar oy alırız ne kadar kazanırız bunlar yanlış sorular. Biz irademizi ortaya koyduk. Kazanacağız. Size kazanma sözü veriyorum” dedi.