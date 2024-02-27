Yıldıztekin: “Sokakta yabancı göremeyeceksiniz”

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay yıldıztekin bugün akşam saatlerinde Kartepe Dedeman Otel’de projelerini anlattı. Proje Lansman toplantısına Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleli, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Lütfü Türkkan, GİK Üyesi Cumali Durmuş, İL Başkanı Nusret Acur, İlçe Belediye Başkan Adayları partililer ve vatandaşlar katıldı.

İSRAFI ÖNLEYECEĞİZ

Projelerini anlatmak için kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, “Sahaya indiğimizde siyasetçiye güven olmadığını gördük. Siyaseti insanlar ve devletimiz için yapıyoruz. Geldiğimiz yeri cennet edemediysek gittiğimiz yerin cehennem olmaması için elimizden geleni yapacağız. Bugün hastalık şeklinde toplumda siyasetçinin yalan söylediğini görüyoruz. İnsanlar talepli olduğu zaman bin türlü yalan ve iftira ile karşı karşıya kalıyor. Böyle olunca siyasetçiye güven olmaz. Karakteri zayıflamış toplumlar yenilmeye mahkumdur. Bir çok proje var. Sınırlı kaynaklarda sınırsız ihtiyaçlar var. Şeffaf olmak gerekiyor. Şevkat olursa yolsuzluk olmaz. Biz bu hizmete gideceğiz, israfı önleyeceğiz. Bütün ihaleleri canlı yayınlayacağız.

ÜLKE YOLGEÇEN HANINA DÖNDÜ

Bugün Türkiye’dekiler ensar değil, gelenler de muhacir değil. Ülke yol geçen hanına döndü. Ben başkan olduğumda sokakta hiçbir yabancı görmeyeceksiniz Hepsi kapı dışarı. Biz düşenin yanındayız, ama sınırlarımızı kevgire döndürenlere Kocaeli’de müsade etmeyeceğim” dedi.