Sakarya'da düzenlenen saç kesim yarışmasında İzmit'te Işık Uysal isimli kuaförde çalışan 18 yaşındaki Kerem Yılmaz Türkiye 2.'si oldu. 81 ilden yarışmacıların katıldığı yarışmaya katılan çıraklık okulu olup 5 senedir kuaförlük yapan Kerem Yılmaz madalya ve para ödülü kazandı.
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İzmitli genç Türkiye 2.'si oldu
İzmit'te bir kuaförlük yapan 18 yaşındaki Kerem Yılmaz saç kesim yarışmasında Türkiye 2.'si oldu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.