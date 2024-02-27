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İzmitli genç Türkiye 2.'si oldu

İzmit'te bir kuaförlük yapan 18 yaşındaki Kerem Yılmaz saç kesim yarışmasında Türkiye 2.'si oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
İzmitli genç Türkiye 2.'si oldu mask

Sakarya'da düzenlenen saç kesim yarışmasında İzmit'te Işık Uysal isimli kuaförde çalışan 18 yaşındaki Kerem Yılmaz Türkiye 2.'si oldu. 81 ilden yarışmacıların katıldığı yarışmaya katılan çıraklık okulu olup 5 senedir kuaförlük yapan Kerem Yılmaz madalya ve para ödülü kazandı.
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27 Şub 2024 - 21:01 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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