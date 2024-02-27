Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile ilk maçına çıkan Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda Erzurumspor Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Yeşil-siyahlılarda zorlu maçın hazırlıkları yapılan çalışmayla sürdü. Isınma koşusu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman koordinasyon ve pas çalışması ile devam etti. Erzurum maçının taktiği ile antrenman sona erdi. Yeşil-siyahlılarda Keçiörengücü maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Vukovic takımdaki yerini alamayacak. Sol ayak tarak kemiği kırılan ve sezonu kapatan Fofana da Erzurum’da yer alamayacak. Burak Öksüz’ün cezası sona ererken sağ ayak üst adalesinde hafif sakatlığı olan Yusuf Abdioğlu’nun sahadaki yerini alması bekleniyor.
- Spor
Kocaelispor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kocaelispor, ligde cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Erzurumspor Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Sizden hiç umudum yok
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.