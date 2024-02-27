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Belindeki tabancayla kendini vurdu

Kartepe ilçesinde belinde bulunan tabancası ateş alan bir balıkçı yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Belindeki tabancayla kendini vurdu mask
Belindeki tabancayla kendini vurdu
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Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Başak Caddesinde bulunan balıkçı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı N.Ö.D., belinde bulunan tabancanın ateş alması neticesinde karın boşluğundan yaralandı. Olayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaranan N.Ö.D'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, acil

27 Şub 2024 - 23:19 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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