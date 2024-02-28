Teknoloji devi yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

Genel merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan, Sony'nin video oyunu ve dijital eğlence alanında faaliyet gösteren yan kuruluşu Sony Interactive Entertainment, Üst Yöneticisi Jim Ryan'ın söz konusu işten çıkarmalara dair çalışanlara gönderdiği e-postanın içeriği hakkında konuştu.
Ryan, e-postada, "Başarımıza katkıda bulunan çok yetenekli bireyleri etkileyen, iş gücümüzün azalmasını da içeren operasyonları yeniden yapılandırmak için inanılmaz derecede zor bir karar verdik" diye konuştu.
Bu konuda mümkün olduğu kadar şeffaf olmak istediğini vurgulayan Ryan, çalışan sayısını yaklaşık 900 kişi (mevcut iş gücünün yaklaşık yüzde 8'i) kadar azaltmayı planladıklarını, Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Japonya ve Asya-Pasifik olmak üzere tüm Sony Interactive Entertainment bölgelerindeki çalışanlarla birkaç PlayStation stüdyosunun işten çıkarmalardan etkileneceğini duyurdu.Ryan, işten çıkarmalar hakkında zaman çizelgeleri ve prosedürlerin, yerel yasa ve düzenlemelerden dolayı bölgelere göre değişiklik göstereceğinin altını çizerek, bu kapsamdaki planları paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.