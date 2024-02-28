GEBZE İL OLACAK MI? İŞTE İL OLMAYA YAKIN İLÇELER...

Yavuz Alatan'ın haberine göre, TÜİK’in nüfus sayımı sonuçları 100 binin üzerindeki ilçeleri belirlerken, il olmak için nüfus kriteri, gelişmişlik ve şehir merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunmak gerekiyor. Devlet Bahçeli geçen yıl Haziran ayında, “ Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür” demişti.
Türkiye’de halen 81 il 922 ilçe bulunuyor. Türkiye’de il olmak isteyen pek çok ilçe; ilçe olmak isteyen de pek çok belde bulunuyor. İl ve ilçe olmak isteyen yerlerde bu beklentileri boşa çıkarmamak ve ‘küskünlük oluşturmamak’ için konunun yerel seçim sonrasına bırakılacağı da belirtiliyor.
Mevcut şartlara göre il olmaya en yakın ilçeler ise şöyle:
Polatlı (122.424)-Ankara,
Tarsus (329.494)-Mersin,
İnegöl (255.032)-Bursa,
Çorlu (253.551)-Tekirdağ,
Siverek (250.100) -Şanlıurfa,
Manavgat (224.664)-Antalya,
İskenderun (246.639)-Hatay,
Akhisar (166.129)-Manisa,
Fethiye (151.474)-Muğla,
Ereğli (174.619 )-Zonguldak,
Erciş (173.203) - Van,
Edremit (121.437)-Balıkesir,
Bandırma (149.469)-Balıkesir,
Nazilli (153.879)-Aydın,
Cizre (133.908)-Şırnak,
Lüleburgaz (145.263 )-Kırklareli,
Ereğli (142.818)-Konya,
Elbistan (142.783)-Kahramanmaraş,
Ergani (126.824)-Diyarbakır,
Kozan (129.985)-Adana,
Ünye (122,597)-Ordu,
Kahta (120.378)-Adıyaman,
Midyat (108.242)-Mardin,
Yüksekova (112.826)-Hakkari
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kocausta - Yerel seçimden hemen önce böyle haberler ! Enteresan. Çıkan oya göre mi il olunacak yoksa?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.