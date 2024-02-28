BU DA OLDU! AKP Milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı

Yıldızlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"BU DA OLDU!
Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yasa tanımamanın kitabını yazan AKP, bu akşam GAZİ MECLİSTE büyük bir skandala imza attı.
Genel kurulda toplantı yeter sayısı için yapılan yoklamaya PUSULA GÖNDEREREK KATILAN AKP Mersin Milletvekili, namı diğer ışıldayan gözlü Nureddin Nebati'nin yapılan yoklamada GENEL KURULDA OLMADIĞI tespit edildi.
Yüce meclisi aldatmaya çalışanlara soruyorum;
1- Pusulayı meclis başkanlık divanına kim göndermiştir?
2- Pusulayı ışıldayan Nebati gönderdi ise yoklamada neden bulunamamıştır?
3- Pusulayı başkası verdiyse bu sahtekarlığa ortak olanlar kimlerdir?
Milletin gözü önünde bu aymazlığı yapmaya çalışarak Gazi Meclisin saygınlığına gölge düşüren bu eylemi kınıyor, Nureddin Nebati ve AKP grubunu milletin vicdanına havale ediyorum."
BU DA OLDU !
Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yasa tanımamanın kitabını yazan AKP, bu akşam GAZİ MECLİSTE büyük bir skandala imza attı.
Genel kurulda toplantı yeter sayısı için yapılan yoklamaya PUSULA GÖNDEREREK KATILAN AKP Mersin Milletvekili, namı diğer ışıldayan gözlü… pic.twitter.com/hP0EI4yZZk
— Harun Özgür Yıldızlı (@harunyildizli1) February 27, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yolsuz Chp - kendi partisinin kasasından fareler gibi kıtır kıtır tırtıklayıp para bırakmayanlar ak parti yolsuz diyor sen önce tırtıklayanları çıkarmaya bak yalnız avukat m.k çiçek gibi kapının dışındada kalanilirsin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.