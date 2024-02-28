BU DA OLDU! AKP Milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı

Yıldızlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BU DA OLDU!

Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yasa tanımamanın kitabını yazan AKP, bu akşam GAZİ MECLİSTE büyük bir skandala imza attı.

Genel kurulda toplantı yeter sayısı için yapılan yoklamaya PUSULA GÖNDEREREK KATILAN AKP Mersin Milletvekili, namı diğer ışıldayan gözlü Nureddin Nebati'nin yapılan yoklamada GENEL KURULDA OLMADIĞI tespit edildi.

Yüce meclisi aldatmaya çalışanlara soruyorum;

1- Pusulayı meclis başkanlık divanına kim göndermiştir?

2- Pusulayı ışıldayan Nebati gönderdi ise yoklamada neden bulunamamıştır?

3- Pusulayı başkası verdiyse bu sahtekarlığa ortak olanlar kimlerdir?

Milletin gözü önünde bu aymazlığı yapmaya çalışarak Gazi Meclisin saygınlığına gölge düşüren bu eylemi kınıyor, Nureddin Nebati ve AKP grubunu milletin vicdanına havale ediyorum."