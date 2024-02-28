28 Şub 2024 - 09:00- Siyaset G:

BU DA OLDU! AKP Milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı

Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve AKP milletvekili Nebati'nin Meclis'te olmadığı halde yerine oy kullanıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, "Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yasa tanımamanın kitabını yazan AKP, bu akşam GAZİ MECLİSTE büyük bir skandala imza attı" dedi.

DİLEK COŞGUN
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BU DA OLDU! AKP Milletvekili Genel Kurul'da olmadığı halde oy kullandı mask

Yıldızlı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"BU DA OLDU!

Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin ve yasa tanımamanın kitabını yazan AKP, bu akşam GAZİ MECLİSTE büyük bir skandala imza attı.

Genel kurulda toplantı yeter sayısı için yapılan yoklamaya PUSULA GÖNDEREREK KATILAN AKP Mersin Milletvekili, namı diğer ışıldayan gözlü Nureddin Nebati'nin yapılan yoklamada GENEL KURULDA OLMADIĞI tespit edildi.

Yüce meclisi aldatmaya çalışanlara soruyorum;

1- Pusulayı meclis başkanlık divanına kim göndermiştir?

2- Pusulayı ışıldayan Nebati gönderdi ise yoklamada neden bulunamamıştır?

3- Pusulayı başkası verdiyse bu sahtekarlığa ortak olanlar kimlerdir?

Milletin gözü önünde bu aymazlığı yapmaya çalışarak Gazi Meclisin saygınlığına gölge düşüren bu eylemi kınıyor, Nureddin Nebati ve AKP grubunu milletin vicdanına havale ediyorum."

# Cumhuriyet Halk Partisi, chp, Harun Özgür Yıldızlı, Nureddin Nebati, AKP, tespit, büyük, oldu

28 Şub 2024 - 09:00 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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Yorumlar

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Yolsuz Chp - kendi partisinin kasasından fareler gibi kıtır kıtır tırtıklayıp para bırakmayanlar ak parti yolsuz diyor sen önce tırtıklayanları çıkarmaya bak yalnız avukat m.k çiçek gibi kapının dışındada kalanilirsin

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 28 Şubat 09:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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