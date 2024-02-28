- Siyaset

ERBAKAN, KOCAELİ’YE GELİYOR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, 1 Mart’ta Kocaeli’ye geliyor.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
ERBAKAN, KOCAELİ’YE GELİYOR mask

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimler kapsamındaki çalışmaları kapsamında 1 Mart Cuma günü Kocaeli’de olacak. Saat 16.00’da kente gelecek olan Erbakan İzmit Fevziye Cami’nde ikindi namazını kıldıktan sonra çarşı esnafını ziyaret edip, vatandaşla bir araya gelecek. Erbakan daha sonra saat 19.00’da Antikkapı Düğün ve Toplantı Salonu’nda YRP Kocaeli İl ve  İlçe Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelecek.
# Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İzmit, Kocaeli, ilçe

28 Şub 2024 - 09:15 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.990.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL