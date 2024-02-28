Kayyuma hukuki, mali ve cezai sorumsuzluk geliyor

Erdoğan Süzer'in haberine göre, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek Genel Kurul gündemine alınan AKP milletvekillerinin hazırladığı 8. Yargı paketinin detayından ilginç maddeler çıktı. Paket kapsamında kayyumlara suç işlemeleri halinde dahi cezasızlık sağlayan zırh getirildiği bildirildi. Ana muhalefet partisi CHP söz konusu maddeye şerh koydu, kayyumlara hukuki, idari ve cezai sorumsuzluk getirileceğini ileri sürdü.

5 YIL İÇİNDE KAYYUM ATANACAK

AKP’nin Meclis’e getirdiği teklif uyarınca kuvvetli suç şüphesi tespit edilen şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 5 yıl boyunca kayyum atanabilecek. Suç şüphesi için TCK’da düzenlenen “Tutukluyu, hükümlüyü veya suç delillerini yetkili makama bildirmeme, silahlı örgüt üyeliği, silah sağlama” ile terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanundaki suçlar gerekçe sayılacak. Muhalefet şerhi yazan CHP, düzenlemeyle yargı zırhı sağlanan kayyumlara işledikleri suçlardan dolayı cezasızlık ayrıcalığı getirileceğini açıkladı.

CEZADAN MUAF SAYILACAKLAR

Muhalefet şerhinde TMSF’nin kayyum olarak atandığı şirketlerdeki yöneticilerine sorumsuzluk zırhı getirildiği, bu görevlilerin her türlü hukuki, idari, mali, cezai sorumluluktan muaf sayılacağı belirtildi. “Hatta bu kayyumlar 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi gecesi sokakta direnç gösteren vatandaşların karıştığı iddia edildiği olaylar için sağlanan cezasızlık hükümlerinden de yararlanacaktır” denildi. CHP, düzenlemenin Anayasa’nın 11 ayrı maddesine aykırı olduğuna dikkat çekti.