Dolar ve Euro tarihi zirvede!

Dolar/TL, yeni güne 31,16 ile zirve seviyesinde başladı. Aynı dakikalarda Euro/TL, 33,77 seviyesinde el değiştirdi.

Bugün iç veri gündeminde şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ocak ayı nihai dış ticaret istatistikleri yer alıyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin yurtdışı temasları da takip edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Kaynak: NTV