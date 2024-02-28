- Ekonomi

Gram altın son bir ayın zirvesinde

Altın iç piyasada yatırımcısını sevindirmeye devam ediyor. Güne rekorla başlayan gram altın tarihi zirvesini yeniledi.

Gram altın son bir ayın zirvesinde mask

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olan altında yükseliş devam ediyor. Ons fiyatı yatay seyrederken gram altın bugün tarihi zirvesini 2049 liraya taşıdı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 2033 liradan başlayan gram altın 2049 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2035 liradan işlem görüyor.

Kaynak: MYNET

28 Şub 2024 - 09:53 - Ekonomi

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