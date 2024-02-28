Gram altın son bir ayın zirvesinde

Geçtiğimiz yıl iç piyasada yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçlarından olan altında yükseliş devam ediyor. Ons fiyatı yatay seyrederken gram altın bugün tarihi zirvesini 2049 liraya taşıdı.
Haftanın üçüncü işlem gününe 2033 liradan başlayan gram altın 2049 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2035 liradan işlem görüyor.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.