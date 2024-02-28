- Ekonomi

Altın için yeni yasaklar mı geliyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 1 gram altının yasaklanacağına ilişkin kuyumculara gönderilen mesajları ve ardından yaşanan gelişmeleri bugünkü köşesinde yazdı.

Altın için yeni yasaklar mı geliyor? mask
Altın için yeni yasaklar mı geliyor?
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Kuyumculara 1 gram altının yasaklanacağına ilişkin gönderilen mesajların ardından konuyla ilgili gelişmeleri kaleme alan Altın ve Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, TV100.com'daki yazısında şunları aktardı:

Önce altın ithalatını dengelemek için kota uygulaması gelmişti.

Külçe altın ithalatına gelen yasak sonrası 1 kg fiziki külçe altına 3 bin dolar işçilik gelmişti.

Hâlen öyle.

Talep çok, mal az olunca normal.

2023’de 0,25-0,50 22 ayar altınların üretimi yasaklanmıştı.

Önceden basılmış piyasada dolaşanların alım-satımı devam ediyor.

Düğünde, nişanda takı alacaklar sadece 1 gram 22 ayar altın alabiliyordu.

Ancak onunla ilgili de bir yasak haberi dolaşıyor.

Altın için yeni yasaklar mı geliyor?

Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış.

Mesajda 22 ayar 1 gram altının üretiminin yasaklandığı yazıyor.

Geçen yılki yazımda “Bunun devamı gelir, fiziki altın sahibi olan son nesil biziz” dediğimi anımsatmak isterim.

Toplumda talep gören bir takının üretim yetkisinde değişiklikler yapılabilir, yasak neden?

Bugüne kadar alan da, satan da gayet memnundu.

Vatandaşın parası neye yetiyorsa onu alabiliyordu.

0,25-0,50 gramları kim alıyordu?

1 gram alamayanlar.

22 ayar 1 gramı kim alıyor?

Parası 24 ayar grama ya da çeyrek altına yetmeyenler.

Yasaklar ile ne denmek isteniyor?

Alma kardeşim, alma

Söylenecek ve yazılacak çok şey var.

Bunları ben karar vericilere bizzat anlatacağım.

Bu kararlar ve düzenlemeler YANLIŞ.

Ülke ekonomisine destek değil, köstek oluyor.

Bu kararlardan vazgeçilirse korku ve endişe biraz daha azalabilir.

Bu kararlar ile yangına körükle gitmektir.

En hayırlısı o tarafa hiç dokunmamak!

# karar, var, talep

28 Şub 2024 - 09:56 - Ekonomi

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