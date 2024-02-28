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DEM Genel Merkezi, il başkanını yalanladı!

İzmit Belediye Başkan adaylarını geri çekip, İzmit’te CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceklerini söylemişti. Ancak DEM Genel Merkezi bu iddiayı X hesabından yaptığı paylaşım ile yalanladı

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DEM Genel Merkezi, il başkanını yalanladı! mask

İZMİT'İN KAYBEDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ DEMİŞTİ

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit ile ilgili kararlarını, “  İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden İzmit Belediye Başkan adayımız Gencer Demirkaya ile görüştük ve adaylığını geri çekme kararı aldık. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığını destekleyeceğiz.” diye açıkladı.

İDDİALAR ASILSIZDIR!

Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz. #DemGelirDevranDöner.”
# chp, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, DEM Parti

28 Şub 2024 - 10:09 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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