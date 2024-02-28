DEM Genel Merkezi, il başkanını yalanladı!

İZMİT'İN KAYBEDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ DEMİŞTİ
DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan, İzmit ile ilgili kararlarını, “ İzmit Belediyesi’nin kaybedilmesini istemiyoruz. Bu yüzden İzmit Belediye Başkan adayımız Gencer Demirkaya ile görüştük ve adaylığını geri çekme kararı aldık. İzmit’te Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığını destekleyeceğiz.” diye açıkladı.
İDDİALAR ASILSIZDIR!
Partinin resmi X hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
“İzmit’te kendi belediye başkan adayımızı geri çektiğimiz ve CHP’li adayı destekleyeceğimiz iddiaları asılsızdır. Belediye başkan adayı arkadaşımız başvurusunu yapmış ve onaylanmıştır. Kendisine de tekrar başarılar diliyoruz. #DemGelirDevranDöner.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.