YAŞLANMAYI YAVAŞLATAN VİTAMİN: D VİTAMİNİ

A.OKAN ÇAĞLAR-NURÇİN ÇAĞLAR

Biz ~11 yıdır eski doktorumuzun önerisiyle D Vitamini düzeyimizi 100 ve üzerinde tutanlardanız. Tabii ki yararını gördüğümüz için eski doktorumuzun önerisine devam ediyoruz. Tek farkı eskiden ampul yaptırıyorduk artık günlük doz D3K2 kullanıyoruz. Tüm bu detayları @a.okancaglar hesabında ayrıntılı olarak görebilirsiniz.

D vitaminiyle ilgili Easy Health Options sitesinde yayınlanan bu yazıyı Nurçin Çağlar sizler için tercüme etti:

“Son yıllarda D vitamini eksikliği çok yaygınlaştı. Öte yandan D vitamini eksikliğinin kanser, kalp hastalığı, diyabet dahil pek çok kronik hastalık riskini arttırdığı anlaşıldığından bu vitamin birçok araştırmaya konu oluyor. Şimdi de yaşlanmayı yavaşlatması konusunda bir çalışma yapılmış.

Telomerler kromozomlarımızı, koruyucu plastik kılıflar gibi bozulma ve hasardan koruyan yapılardır. Telomerlerin boyunun kısalmasının hızlı yaşlanma ve yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan çeşitli hastalıklarla bağlantılı olduğunu araştırmalar gösteriyor. Bu bilgi araştırmacıları D vitamini ile telomer bağlantısı üzerinde daha fazla çalışma yapmaya yönlendiriyor.

Bir araştırmada yaşları 42-49 arasında 4.347 kadın ve erkeğin kan örnekleri ve telomerleri incelenmiş. Sonuçlar D vitamini ile telomer boyu arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Araştırmacılar bunu, D vitamininin inflamasyon ve hücre üretimi üzerine olan etkilerine bağlıyorlar. İlginç olarak bu konuda iki başka çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş.

Sonuç olarak D vitamini düzeyini yükseltmenin hücresel düzeyde yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi oluyor.“

Prof. Dr. Ahmet Aydın’ın D Vitamini idame doz önerisi

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz®

Kaynak: https://easyhealthoptions.com/vitamin-slows-aging-starts/