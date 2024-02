Bıyık: ‘Darıcalı hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok’

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarında tempoyu bir an olsun düşürmüyor. Sabah erken saatlerden gece geç saatlere kadar mahalle mahalle, sokak sokak gezen Başkan Muzaffer Bıyık, toplumun bütün kesimleriyle birebir temas kuruyor. Gittiği her yerde vatandaşlar tarafından sıcak karşılanan Başkan Muzaffer Bıyık, genç yaşlı herkesle hasbihal ediyor.

7’DEN 70’E HERKESİN GÖNLÜNE DOKUNUYOR

Darıca’da ilk günden beri gönül belediyeciliği için çalıştıklarını ve vatandaşlarla aralarında sağlam bir gönül bağı oluştuğunu ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Gerek ev toplantılarımızda olsun gerekse de sokakta karşılaştığımız hemşehrilerimizin her sorununu can kulağıyla dinliyoruz. Bizi bağrına basan ve samimiyetlerini her zaman gösteren vatandaşlarımızın her derdinin, her talebinin başımızın üstünde yeri var. İlk günden beri Darıcalılarla aramızda sağlam bir gönül bağı oluştu. Hemşerilerimizle aramızdaki sevginin tarifi yok. Bu içten, gönülden gelen bir sevgi. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı gönül bağı daha da güçlenerek devam edecek” diye konuştu.