YENİDEN REFAHLI KADINLAR HER YERDE 

3 GÜNDE YAKLAŞIK 1000 ÜYE
Kocaeli'mizin 12 ilçesinde eşzamanlı gerçekleştirilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Prof.Dr. Doğan Aydal ve İlçe belediye başkan adaylarımızın da destekte bulunduğu bu çalışmada yaklaşık 1000 üye kaydı gerçekleştirildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.