YENİDEN REFAHLI KADINLAR HER YERDE 

3 GÜNDE YAKLAŞIK 1000 ÜYE

Kocaeli'mizin 12 ilçesinde eşzamanlı gerçekleştirilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Prof.Dr. Doğan Aydal ve İlçe belediye başkan adaylarımızın da destekte bulunduğu bu çalışmada yaklaşık 1000 üye kaydı gerçekleştirildi