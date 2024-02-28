- Siyaset

YENİDEN REFAHLI KADINLAR HER YERDE 

Geçtiğimiz hafta Kocaeli Kadın Kolları İl Teşkilatı Kadın Kolları İl başkanı Zehra Barutçu ve İl Başkan Yardımcısı Sedat Ölmez’ in riyasetinde Genel merkezden SKM başkanı Ayşe Sancar'ın başkanlığında gelen ekip ve ilçe yönetimleriyle birlikte  perşembe, cuma, cumartesi günleri hamle programı gerçekleştirip, seçmenlerimizle bir araya geldiler.

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YENİDEN REFAHLI KADINLAR HER YERDE 
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3 GÜNDE YAKLAŞIK 1000 ÜYE 

Kocaeli'mizin 12 ilçesinde eşzamanlı gerçekleştirilen ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Prof.Dr. Doğan Aydal ve İlçe belediye başkan adaylarımızın da destekte bulunduğu bu çalışmada yaklaşık 1000 üye kaydı gerçekleştirildi

YENİDEN REFAHLI KADINLAR HER YERDE 
# ilçe

28 Şub 2024 - 10:43 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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