Alparslan Türkeş'in oğlu MHP'ye savaş açtı

Sert ifadeler kullanan Türkeş, "Alparslan Türkeş’in Evladı olduklarını iddia ederek Türkeş’in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş’i görmemiş olanlar" diyerek açıklamasına başladı.
SEMİH YALÇIN'A YÖNELİK ÇOK SERT İFADELER
Türkeş paylaşımının devamında MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın için ise şu ifadeleri kullandı:
"Sizlerin Türkeşi’in evladı olması imkansız, zira Türkeş o***lardan çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan‘ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye’ye!"
Kaynak: CUMHURİYET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.